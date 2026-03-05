ガールズグループBilllieの日本人メンバー、ツキの韓国生活10年目が初公開される。5カ月前にワンルームからリビングと寝室のある部屋に引っ越したツキの日常に関心が集まっている。【写真】ツキ、“無防備すぎる”部屋着SHOTMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす〜シングルのハッピーライフ〜』では、韓国生活10年目、1人暮らし2年目のツキの日常とともに、引っ越して5カ月になる“NEWツキ・ハウス”が公開される。愛らしいピンク