サンマルクカフェは、3月10日から4月23日まで、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを使用した商品を含む、期間限定メニュー4商品を展開する「ICHIGO FES」を開催する。〈昨年好評のタイアップ第2弾「ICHIGO FES」〉「ICHIGO FES」は、いちごをふんだんに使用した見た目も味わいも華やかな商品を展開するフェア。昨年好評を博したハーゲンダッツとのタイアップ第2弾となるスムージーやパフェも注目となっている。いちごづく