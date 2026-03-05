本場アメリカで繰り広げられる“ベースボール”が人を惹きつけてやまない理由はどこにある？ MLB専門誌『SLUGGER』編集長の久保田市郎さんと、スポーツライターの及川彩子さんがその魅力を解説します。お話を聞かせてくれた方々久保田市郎MLB専門誌『SLUGGER』編集長。ABEMA、SPOTV NOWで試合解説も務める。選手一人ひとりの経歴やストーリーにも詳しい。推しチームはレッドソックス。及川彩子ボールパーク（球場）の芝生の美しさ