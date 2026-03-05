【AIP 森口修の猫 フィギュアマスコット3】 3月12日 発売予定 価格：1回500円 キタンクラブは、カプセルトイ「AIP 森口修の猫 フィギュアマスコット3」を3月12日より順次発売する。価格は1回500円。 本製品は、“まるで本物！生きているみたい”で評判な「森口修の猫」シリーズの第3弾をカプセルトイで商品化したもの。 猫の魅力を余すことなく表現するため、通常