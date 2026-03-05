「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」(WBC2026)は、日本、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイが争う1次ラウンド・Pool C(東京プール)が3月5日に開幕する。全試合を国内独占配信するNetflixでは、12時試合開始のオーストラリア対チャイニーズ・タイペイ、19時試合開始の韓国対チェコを配信する。配信は各試合開始10分前から。 日本代表・侍ジャパンの初戦は3月6日19時からのチャ