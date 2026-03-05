Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が、NHK Eテレの語学番組『ハングルッ！ナビ』に生徒役として出演することが決定。5日、都内で行われた「NHK2026年度の語学番組出演者取材会」に登場し、意気込みを語った。【写真】サンシャイン池崎の“ポーズ”を披露したミセス若井滉斗もともと約5年ほど韓国語を学んでいたという。語学レベルは「日常会話を少しできる程度」とし、番組出演で「勉強していくうちに、ハングルの魅力に気づ