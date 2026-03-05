5日午前の東京株式市場では4日から一転して、多くの買い注文が入り、日経平均株価は一時、2300円の上昇となりました。東京株式市場で日経平均株価の午前の終値は、4日に比べ1467円73銭高い5万5713円27銭でした。上げ幅は一時2300円を超え、5万6000円台にのせる場面もありました。4日は、イラン情勢を受けた原油価格高騰の懸念などから、日経平均株価は一時2600円を超える下げ幅となりましたが、5日は一転して上昇した格好です。「