東京スカイツリーは、公式Xと公式サイトにて、きょう5日から開幕する『2026 ワールドベースボールクラシック』のロゴをイメージした特別ライティングを点灯すると発表した。【写真】スカイツリーの“WBC開幕記念”特別ライティングイメージ写真期間は5日（18：30頃〜24：00）、6日（18：45〜24：00）の2日間。SNSでは「これは見たいね〜」「撮りに行きたい」「いよいよWBC始まりますね」「すごーい」などの声が上がっている