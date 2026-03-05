東京証券取引所5日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反発した。前日終値からの上げ幅は一時2300円を超え、節目の5万6000円を回復した。中東地域の紛争が長期化するとの懸念がいったん後退し、前日の米国株が上昇した流れが波及した。このところの急落を受けた買い戻しの動きも強まった。午前終値は前日終値比1467円73銭高の5万5713円27銭。東証株価指数（TOPIX）は92.40ポイント高の3726.07。前日の米国市