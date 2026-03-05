【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＡ、Ｂ、Ｄ組の各チームは４日、大リーグ球団との強化試合を行った。米国はロッキーズと特別ルールで八回まで戦い、１４―４で大勝。ドミニカ共和国はタイガースと４―４で引き分けた。日本で５日開幕のＣ組を除く各組は、６日に開幕する。パワー見せつける米国代表の主砲に、待望の一発が飛び出した。主将を務めるジャ