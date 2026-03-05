木原稔官房長官は5日の記者会見で、中東各国の在留邦人や日本人旅行者の懸念や相談に丁寧に対応する考えを示した。「在留届」と渡航邦人に緊急情報を知らせるサービス「たびレジ」の登録者数は計約1万1千人に上ると説明した。