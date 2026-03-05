プロレスラー・ジャガー横田の夫で大学教授・医師の木下博勝氏が、芸能事務所「ＦＩＲＳＴＡＧＥＮＴ」に所属したことが５日、分かった。今までは「公人・著名人」として、個人的に取材・番組への出演依頼を受けていたが、事務所に入ることでメディアへの露出増や講演会、ＣＭ出演、本の出版等、アクティブな動きを目指すことになった。木下氏は「今回、事務所に入ろうとしたのは息子の推薦なんです。もっとどんどん、メディア