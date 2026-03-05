20年という長い歳月を共に歩んできたAさんとBさんは、入籍こそしませんでしたが、誰よりも深く結びついた夫婦でした。しかし、Aさんの不慮の交通事故死によって穏やかな日常は突然断ち切られてしまいます。【漫画】会社の先輩から「1億円」の遺産相続人に指定された！平凡な会社員ライフが激変悲しみに暮れるBさんを絶望の淵に突き落としたのは、葬儀の直後に現れたAさんの弟でした。長年音信不通だった彼が、法律上の相続人である