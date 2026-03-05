中国工業・情報化部など6当局は3日、「太陽光発電モジュールの総合利用促進に関する指導意見」を通達した。同意見では、2027年までに太陽光発電モジュールのグリーン生産レベルをさらに向上させ、使用済み太陽光発電モジュールの総合利用製品の金属精錬、設備製造、建材生産などの主要分野での利用規模を拡大するとともに、総合利用の中核企業を育成し、太陽光発電モジュールの総合利用量を累計25万トンに達成することを打ち出した