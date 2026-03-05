国道17号「上武道路」前橋市内の2.6kmが4車線化！ 3月19日に開通へ2026年3月2日に国土交通省高崎河川国道事務所は、国道17号「上武道路」の前橋市内の一部区間を2026年3月19日に4車線化して開通すると発表しました。開通するのは前橋市上細井町から川端町までの延長2.6kmです。【画像】便利！ 「ここが4車線で開通する区間」です。画像で見る！（9枚）暫定2車線からの拡幅により、渋滞緩和や物流の円滑化が期待されています