トヨタ新型「ちいさなSUV“ミニバン”」!?トヨタのインドネシア法人は2026年2月5日、インドネシア国際モーターショー（IIMS）に出展し、MPV（マルチパーパスビークル＝多目的車）「ヴェロズ ハイブリッドEV」を公開しました。インドネシア市場における電動化戦略の一環として投入される新たなハイブリッド車（HEV）です。ヴェロズは、アセアン地域を主戦場とする3列シートMPVです。SUVとミニバンを融合させたクロスオーバース