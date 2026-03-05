「ミスタードーナツ」は、3月11日（水）から、春の風物詩「桜もちっとドーナツ」を、全国の店舗で発売する。【写真】食べ比べしたい！「桜もちっとドーナツ」4種の金額など詳細■生地のおいしさアップ！春の定番商品「桜もちっとドーナツ」は、“桜もち”をイメージした、桜風味のもちっとした食感の生地と桜のお花の形をイメージしたかわいらしい見た目が特徴のドーナツ。今年はもちっと食感はそのままに、ふんわり感がアッ