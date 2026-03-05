株式会社パーソル総合研究所は、組織におけるダイバーシティの意識や実態、その要因と影響を明らかにするため、「組織のダイバーシティ（多様性）に関する定量調査」を実施しまし、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 理念への賛同は高い一方、現場には抵抗感も存在 「賛成だが葛藤」-ダイバーシティ葛藤派が39.4％で最多 抵抗感を高め