全国大会への出場経験はないが、潜在能力の高さが認められ、今年に入ってU-17日本高校選抜のメンバー入り。先日行われた静岡県ヤングサッカーフェスティバルでも、守備能力の高さを垣間見せたのが、桐生一高のDFゼイダム小田孟武（ハリム、２年）だ。ブラジル人の父と日本人の母を持つ注目CBは、183センチ、75キロの恵まれたフィジカルが最大の強み。AZ'86東京青梅に所属した中学時代は、セカンドボールの回収が売りの守備的な