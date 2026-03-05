現地３月４日に行なわれたプレミアリーグ第29節で、３位のマンチェスター・ユナイテッドは13位のニューカッスルと敵地で対戦した。45＋１分に相手のジェイコブ・ラムジーが２枚目のイエローカードで退場となり、数的有利になったユナイテッド。直後に先制点を献上するも、すぐにマテウス・クーニャの得点で追いつく。しかし、90分に被弾。試合はそのまま終了し、１−２で敗れた。チームは前節終了時点で、マイケル・キャリッ