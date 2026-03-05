細川たかしの新作グッズ「アクリルスタンドVol7 〜リアル白菜たかし〜」が話題を呼んでいる。【写真】ほしい…！細川たかしが白菜に身を包んだアクスタ新グッズは“白菜”に身を包んだ細川をアクリルスタンドにしたもの。細川が着用している衣装がネット上で「白菜に似ている」と話題になったことを受けて制作されたもので、公式も「ファンの皆様のご要望を受け、第一弾アクリルスタンドをリアル白菜たかしにしてみました！」