歌手・俳優の菊池桃子（57）が4日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（毎週水曜後9：00）に出演。一年中悩まされている症状について語った。【写真】「幸せな笑顔」「旦那様とても穏やかで優しさが伝わってきますね」夫との“顔出し”2ショット披露の菊池桃子番組はこの日「日本人の2人に1人が花粉症!?花粉症最新研究を発表！」と題して放送、専門家らが花粉症の症状を抑える食べ物や鼻づまり・目のかゆ