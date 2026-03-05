俳優・江口洋介（58）のスタッフが4日、公式インスタグラムを更新。撮影後にカフェでリラックスする“プライベート感満載”のオフショットを公開した。【写真】「横顔が素敵すぎる…」スタッフが公開した、撮影後“カフェでリラックス”する江口洋介投稿では「今日は撮影が早く終わり、Cafeでrelax」「もうすぐ春寒暖差にお気を付けて」とつづり、カフェでくつろぐ江口の写真を公開。「スタッフが頼んだパンケーキを見て、す