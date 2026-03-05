タレントの若槻千夏（41）が5日、都内で行われたサーモスのアパレル小物を展開するサブブランド『＆ONDO 2026 春夏 新製品プレス発表会』に登壇し、本名を告白。現在の芸名のメリットを明かした。【全身ショット】涼しげ〜！華やかな水色の浴衣で登場した若槻千夏イベントで若槻は、人工太陽照明灯を用いた環境下で、サーモス日傘の遮熱性を体験。また、日傘の有無で放置したかき氷を試食し、日傘の遮熱性について体感した。