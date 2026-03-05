ニッポン放送は5日、2月2日から8日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、「オールナイトニッポン」各番組が全局中で首位を獲得したと発表した（個人全体：12歳〜69歳・男女）。「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」は、日向坂46を冠につけた『ANNX』としては、最後の聴取率調査となったが、今回も首位を獲得し、放送スタートから負けなしの12期連続首位となった。【動画】金村美玖が