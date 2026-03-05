お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄が5日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。WBCの名場面を振り返るコーナーで、前回3年前に行われた準決勝のメキシコ戦の死闘を挙げた。「人生で見てきたコンテンツの中で、これが一番オモロイわ」と強調。中でも岡本和真のあと少しで本塁打かという大飛球を、ジャンプ一番阻止したアロザレーナ左翼手が捕球後に見せたドヤ顔が記憶に残っているという。日本の連覇が期待されてい