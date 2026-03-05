国防会議の後に記者会見に臨むウクライナのゼレンスキー大統領＝3日、ウクライナ首都キーウ/Andrii Khodkov/Apostrophe/Global Images Ukraine/Getty Images（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、イラン製のドローン（無人機）やミサイルへの対処で他国を支援する用意があると表明した。中東で標的を攻撃しているイラン製の「シャヘド」ドローンへの対処について、ウクライナは豊富な経験を持つ。ロシアは2022年にウクライ