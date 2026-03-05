ロックバンドcali≠gariが5日、公式HPを更新し、2年半後の28年9月10日に解散することを発表した。公式HPでは「いつもcali≠gariを応援いただき、誠にありがとうございます。本日は皆様に大切なお知らせがございます。本年33周年を迎えるcali≠gariは、2028年9月10日（日）をもちまして第8期を終了、解散いたします」と報告。「解散まで残り約2年半。『少し早いですが、終活はじめます。』cali≠gariメンバー／スタッフ一同」と伝