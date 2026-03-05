ワーキングペアレンツのための転職サービス「ｗｉｔｈｗｏｒｋ」を運営するＸＴａｌｅｎｔ株式会社は、３月８日の「国際女性デー（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＷｏｍｅｎ’ｓＤａｙ）」に合わせ、配偶者のいる男女４３６人を対象に２月６日から２月１８日まで実態調査を実施した。共働き家庭が一般化する中、男女ともに理想の夫婦像は「互いのキャリアを尊重し、家庭とのバランスを柔軟に調整すること」が最多となった。し