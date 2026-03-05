「友人2人が沖の方に流されている」と118番通報 南種子町沖で4日、海に入って遊んでいた男子大学生2人が一時流されました。 種子島海上保安署によりますと、4日午後1時ごろ、南種子町平山の浜田海水浴場にいた男性から「友人2人が沖の方に流されている」と118番通報がありました。 1人は自力で砂浜まで泳ぎ着き、もう1人はおよそ30分後、およそ400メートルの沖で、漁船に救助されました。2人にけがはなく、命に別状はない