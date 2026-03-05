過去の発表の様子 岡山県農林水産総合センター水産研究所（瀬戸内市牛窓町鹿忍）は、3月18日に岡山市北区(ピュアリティまきび)で実施する研究成果発表の参加者を募集しています。 会では、水産研究所の職員が「100年間の海の透明度の変化」「旭川下流域におけるアユの状況や資源回復の取り組み」「サワラのサイズや漁獲時期の変化」について、これまでの研究の成果を発表します。 また「水質環境とマガキ成長の関