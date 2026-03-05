福岡市の個室サウナで利用者の男女2人を盗撮したとして、55歳の経営者だった男が5日、逮捕されました。性的撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区で個室サウナを経営していた上谷和彦容疑者（55）です。警察によりますと、上谷容疑者は去年9月26日午後7時20分ごろから午後8時45分ごろにかけて、福岡市早良区高取で自らが経営していた個室サウナの洗面所に、動画撮影機能付き小型カメラをひそかに設置し、利用者の30