この先3月6日(金)〜3月18日(水)の期間は、6日(金)は九州から東北で雨が降り、7日(土)から8日(日)頃は東北や北海道では荒れた天気となるでしょう。九州から関東では8日(日)以降は晴れる日が多くなりそうです。スギ花粉がピークを迎えており、花粉症の方は万全の対策が必要です。7日(土)〜8日(日)は東北・北海道で荒天6日(金)から7日(土)は低気圧が発達しながら北日本付近を進み、前線が本州付近を通過するでしょう。6日(金)は九州か