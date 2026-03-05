有事のドル買い広がる、イランが米イスラエル標的に向けてミサイル発射 有事のドル買いとリスク回避の円買いが広がっている。イランが米国とイスラエルの標的に向けて新たにミサイルとドローンを発射したとの報道が伝わっている。イランが戦争を継続する姿勢を示したものだ。 イランのラリジャニ氏（ハメネイ師後継候補）はイランはいかなる分離主義行動にも容赦しないと声明を発表。イランはホルムズ海峡再開なら「生