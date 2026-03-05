タレントの若槻千夏（41）が5日、都内で行われたサーモスのアパレル小物を展開するサブブランド『＆ONDO 2026 春夏 新製品プレス発表会』に登壇し、年齢とともに変化したことを明かした。【全身ショット】涼しげ〜！華やかな水色の浴衣で登場した若槻千夏若槻は人工太陽照明灯を用いた環境下で、サーモス日傘の遮熱性を体験。日頃も日傘を愛用しているとして、「声が大きいので、声でバレるタイプなんですね。子どもと歩いてい