ニッポン放送は5日、2月2日から8日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、「オールナイトニッポン」各番組が全局中で首位を獲得したと発表した（個人全体：12歳〜69歳・男女）。【写真】うまんそーれ！沖縄でいつもの放送を届けたオードリー深夜1時からのANNでは『オードリーANN』が58回連続、井上和がパーソナリティーの『乃木坂46ANN』が26回連続、『ナインティナインANN』が8回連続となった。また、