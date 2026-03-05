木原稔官房長官は5日の記者会見で、中国の全国人民代表大会の政府活動報告が今年の国内総生産（GDP）成長率目標を前年から引き下げたことについて、日本や世界の経済に大きな影響を与えうるとして「中国の経済動向を引き続き注視していく」と述べた。