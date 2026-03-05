結婚式の写真を撮るなら、とことんこだわりたいですよね。しかし、思わぬかたちでフォトウェディングをすることになったという人も……。今回は、義母からサプライズをされた人のエピソードをご紹介します。サプライズプレゼント？「夫と結婚したときのこと。引っ越し代や家電代で結婚式を挙げる余裕がなかったので、またお金が貯まったら考えようという話をしていました。それはお互いの家族も了承してくれていたのですが……。あ