「おばさん、僕だよ」と甥っ子をかたる電話をきっかけに、仙北市に住む90代の女性が自宅に置いてあった現金150万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。仙北警察署の調べによりますと、4日午前、仙北市に住む90代の女性の自宅に「おばさん、僕だよ」と電話がありました。声が違うことを指摘したところ「風邪をひいたから声がおかしい」などと話したため、女性は相手を信用。その後、「携帯電話や財布をなくした」「いくらかでも