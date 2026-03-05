5日は二十四節気のひとつ、啓蟄です。秋田市の寺では、春を迎える準備としてこの時季恒例の「こも外し」が行われました。二十四節気のひとつ、啓蟄は、土の中で眠っていた虫が春の暖かさに誘われ地表に出てくる頃といわれています。国の重要文化財に指定されている秋田市泉の天徳寺では、境内のマツの木に巻き付けた「こも」を外す作業が行われました。30分ほどで約100本の木からこもを外し、春を迎える準備を整えました。雨が降っ