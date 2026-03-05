ＮＥＸＴＮＯＴＥＳ韓国ＫＯＳＰＩ・ダブル・ブルＥＴＮが高い。円換算した韓国総合株価指数２００・レバレッジインデックスとの連動を目指すＥＴＮ（上場投資証券）で、前日に韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は１２％安と急落。サーキットブレーカーが発動するなど、パニック的な下げをみせていた。韓国株はＡＩブームが追い風となっていたが、原油の輸入依存度は高く、ホルムズ海峡封鎖による国