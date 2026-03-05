「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１１時現在で、日本毛織が「買い予想数上昇」で５位となっている。 同社は紡織の名門企業で、産業機材や不動産関連など事業を多角化。１月に発表した２６年１１月期の業績予想は売上高が前期比８．９％増の１３００億円、最終利益が同４．５％増の９５億円と、前期に続き過去最高益の更新を計画する。年間配当は５０円（前期は４７円）となる見通しだ