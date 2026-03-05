東京センチュリーは４日ぶりに反発している。この日、オーストラリアの独立系レンタカー会社バーゲン・カー・レンタルズ・オーストラリア社の全株式を取得すると発表しており、好材料視されている。 バーゲン社は、シドニーやメルボルンなどの主要空港近郊に１３拠点を構える地場独立系レンタカーの大手で、今回の買収は、東京センチュとして単独では初めてとなる海