マイクロ波化学＝急反騰で４ケタ大台復帰。マイクロ波を使った研究開発に経営資源を注ぎ、産業向けに独自ソリューションを提供する。米国・イスラエルとイランの軍事衝突ではドローン攻撃の脅威性が伝わっているが、ドローンを使った飽和攻撃に対抗するために高出力マイクロ波による破壊（誤作動させて破壊する）が注目されている。そうしたなか、同社の技術が思惑買いの対象となっているもよう。同社のソリュ