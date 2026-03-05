アニメ『呪術廻戦』「死滅回游編」において、一際異彩を放つキャラクターが登場した。元弁護士の泳者・日車寛見である。池袋の劇場の舞台で、服を着たまま、どこから出てきたのかわからない風呂に水を溜めて身を沈める。そんなインパクトしかない登場の仕方なのに、彼の地に足のついた人間性によって、バランスが取れてしまうのがずるい。 参考：『呪術廻戦』第56話あらすじ＆先行カット公開日車の領域展開「誅伏賜死」