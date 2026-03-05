韓国を「ゴミの国」と言い放ったアメリカ人投手が、WBC優勝候補のドミニカ共和国の超豪華打線を相手に無失点の好投を披露した。【写真】スミスの同僚は大谷に「故意死球」発言投手ドミニカ共和国は3月5日（日本時間）にデトロイト・タイガースと強化試合を行い、4-4で引き分けた。タイガースではバーチ・スミスが先発登板し、1.2回を投げて1被安打、1奪三振の無失点を記録した。1回裏、先頭打者のフェルナンド・タティス・ジュニア