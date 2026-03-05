モデルの岩堀せりがInstagramで、夫・TAKURO（GLAY）とソファで寄り添うモノクロポートレートを公開した。 【写真】岩堀せりとGLAY TAKUROのソファ密着モノクロポートレートなど夫婦ショット①～⑤ ■抱きしめる岩堀の手を包み込むTAKUROの手に、ファンもうっとり 岩堀は、フォトグラファー更井真理のアカウントを添えて1枚の写真を公開。ニューヨークで更井が「突