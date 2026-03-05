5日前引けの日経平均株価は4日ぶり反発。前日比1467.73円（2.71％）高の5万5713.27円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1510、値下がりは68、変わらずは12と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を286.12円押し上げ。次いでＳＢＧ が162.05円、東エレク が161.45円、ファストリ が101.08円、ＴＤＫ が54.15円と続いた。