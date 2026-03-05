5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比31.9％減の3633億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.2％減の2694億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ 、グローバルＸスーパーディビィデンド－ＵＳ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・