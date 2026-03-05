5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ143940 -33.2 51910 ２. 野村日経平均 30435 -21.3 57830 ３. 日経Ｄインバ 26998 -37.64614 ４. 日経ベア２ 16294 -23.4 113.4